Украина вышла из соглашения СНГ о пенсионном обеспечении военных

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украина вышла из соглашения СНГ о пенсионном обеспечении военнослужащих и членов их семей, сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. В соответствии с этим соглашением в выслугу лет для назначения пенсий засчитывается служба в ВС и других воинских формированиях по законам стран СНГ, в которых военные проходили службу. При этом размер выплат определяется законодательством стран, в которых они проживают.

Осуществлен выход Украины из соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей и государственного страхования военнослужащих государств — участников Содружества Независимых Государств, совершенного 15 мая 1992 года, — написал Мельничук.

В 2021 году Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в области туризма. В Киеве сочли дальнейшее участие в нем нецелесообразным.

Ранее председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что Украина может покинуть содружество только по собственному желанию. Он отметил, что хотя Киев не выплачивает взносы члена организации уже более пяти лет и отказалась от многих форматов Содружества, коллеги по СНГ не планируют ставить вопрос об исключении.