Украина вышла из соглашения с Россией о торговых представительствах

Фото: shutterstock

Киев вышел из соглашения с Москвой о торгово-экономических представительствах при посольствах стран, сообщил в Telegram-канале представитель украинского кабмина в парламенте Тарас Мельничук. Торгово-экономическая миссия Украины располагалась в посольстве страны в Леонтьевском переулке Москвы.

Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством России о взаимном учреждении отделений торгово-экономической миссии в составе посольства Украины в России и отделений торгового представительства России в Украине, — написал чиновник.

Ранее глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин предложил узаконить возможность изъятия зданий посольств недружественных государств. Он подчеркнул, что в США такая практика существует с 1982 года и России необходимо зеркально отвечать на соответствующие выпады. В пример он привел незаконный арест резиденций РФ в Нью-Йорке и Мэриленде, аресты консульств в Сан-Франциско и Сиэтле и торговых представительств России.