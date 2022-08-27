Украина вышла из соглашения о сотрудничестве с Россией в атомной энергетике

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Правительство Украины прекратило действие соглашения с Москвой о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, сообщил в своем Telegram-канале представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Документ действовал на протяжении почти 30 лет.

Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, заключенного 14 января 1993 года в Москве, — написал Мельничук.

Ранее Киев разорвал соглашение с Москвой по обеспечению параллельной работы энергосистем. Договор действовал с 2012 года.

Министерство финансов России ранее сообщило, что Украина вышла из соглашения с РФ об избежании двойного налогооблажения доходов и имущества, а также о предотвращении уклонения от уплаты налогов.