Украина выразила готовность стать главным союзником США на Чёрном море

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Киев готов стать одним из ключевых союзников Вашингтона на Чёрном море, заявила заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Украина готова быть не только партнёром для Соединённых Штатов, но и одним из ключевых союзников США в регионе Чёрного моря, на восточном фланге сил НАТО, — сказала она.

Политик отметила, что системная совместная работа США, НАТО и Украины поможет увеличить безопасность черноморского региона. Кроме того, это поможет эффективно отвечать на фактический односторонний контроль Россией частей Чёрного моря, передаёт «Укринформ».

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что поддержка украинцев за границей и противодействие России станут главными направлениями украинской внешней политики в 2021 году.

По его словам, в 2021 году будет запущена «Крымская платформа» — переговорная площадка, целью которой является возвращение Крымского полуострова в состав Украины.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Дмитрий Новиков считает, что статус Украины как партнёра расширенных возможностей НАТО не имеет ничего общего с полноправным членством в Альянсе. Однако, по мнению парламентария, присвоением статуса обозначается чёткий тренд на дальнейшее втягивание Киева в антироссийские схемы.