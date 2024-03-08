Украина выходит из соглашения СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках Гончаренко: Украина выходит из соглашения СНГ о ВС и пограничных войсках

Украина выходит из соглашения Содружества Независимых Государств о вооруженных силах и пограничных войсках, сообщил депутат Верховной рады страны Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Он отметил, что данное решение было принято на заседании кабмина.

Украина выходит из соглашения СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках! Такое решение было принято на заседании кабинета министров. Удивительно, что только сейчас. Но уже вышли, и потому хорошо, — написал Гончаренко.

Ранее на фоне отказа принять Украину в НАТО и задержки помощи США депутат Верховной рады Алексей Гончаренко поддержал идею возвращения Украине ядерного оружия, несмотря на угрозу санкций. Прежде подобные намерения высказывал президент страны Владимир Зеленский.

Россия, Украина, США и Великобритания 5 декабря 1994 года подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в рамках которого Киев получал международные гарантии безопасности в обмен на ядерное разоружение.

После распада СССР Украина занимала третье место в мире по числу ядерных зарядов и средств их доставки вслед за США и Россией. В феврале 2022 года Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности допустил пересмотр обязательств по Будапештскому меморандуму.