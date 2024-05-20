Украина выдала оружие оркестру МВД и киберполиции Замглавы харьковской ВГА Лисняк: Украина вооружила оркестр МВД и киберполицию

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские власти перевели полицию в Харьковской области на усиленный режим работы, сообщил на пресс-конференции замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк. По его словам, которые приводит ТАСС, оружие выдали даже оркестру и сотрудникам отдела киберполиции.

Был дан приказ о вооружении всех штатных сотрудников полиции, включая женщин, а также подразделений, которые не имеют никакого отношения к оружию. Это оркестр, это музей, это борцы с киберпреступностью, — сообщил Лисняк.

Он отметил, что эти меры вызывают внутреннее социальное напряжение среди полицейских.

Ранее замначальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха заявил, что ВСУ контролируют Волчанск лишь на 60%. По его словам, штурмы ВС РФ в городе не прекращаются.

До этого Telegram-канал «Военное дело» сообщил, российская армия форсировала реку Волчью и зашла в южную часть Волчанска. По данным канала, северная часть города уже находится под контролем подразделений ВС РФ, которые продолжают зачистки территорий. Авторы канала утверждают, что ВСУ могут отступить из города в ближайшие дни. Минобороны России эту информацию не комментировало.