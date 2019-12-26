https://static.news.ru/photo/2c7d91b2-27e5-11ea-98c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: npu.gov.ua

Испанским властям выдали уголовного «авторитета», известного под кличкой «Батыр Бухарский», которого подозревают в отмывании преступных доходов, сообщила Национальная полиция Украины.

48-летний мужчина является уроженцем Узбекистана и имеет гражданство РФ. Настоящее имя «Батыра Бухарского» не раскрывается. По данным украинских правоохранительных органов, уголовный «авторитет» организовал схему по отмыванию денег, с помощью которой приобретали, а затем продавали недвижимость, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что криминальный авторитет Андрей Недзельский, известный под кличкой Неделя, лишён статуса в Киеве. Его «раскороновали» три других вора в законе на свадьбе их общего знакомого по криминалу.