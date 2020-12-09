Украина вводит жёсткий локдаун в январе

https://static.news.ru/photo/d0a5b894-3a24-11eb-9e52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинское правительство решило, учитывая рекомендации Минздрава, ввести в стране строгий карантин с 8 по 24 января включительно. Об этом заявил на заседании кабинета министров глава правительства Денис Шмыгаль.

Мы сегодня примем решение относительно дополнительных ограничений в следующем году. Было принято решение о том, что с 8 по 24 января включительно на Украине будут усилены карантинные ограничения, — цитирует премьер-министра ТАСС.

Помимо стандартных ограничений на Украине вводилась и карантинная мера «выходного дня». В рамках такого карантина с 00:00 субботы до 00:00 понедельника работают только продуктовые магазины, автозаправки, аптеки, СТО, почтовые и банковские отделения. Общепит может работать только на доставку или навынос.

Ранее глава пророссийской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что к нему поступили тысячи обращений с Украины, в том числе от медучреждений, о содействии в доступе к российской вакцине. При этом политик допустил возможность производства российской вакцины от коронавируса на украинской территории.

Как сообщал NEWS.ru, российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и центр им. Гамалеи готовы открыть производство вакцины от COVID-19 «Спутник V» на Украине. Данный шаг, по замыслу производителей, позволит уменьшить логистические затраты.