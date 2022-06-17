Украина вводит безвизовый режим с Россией

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Правительство Украины 17 июня должно утвердить постановление «О прекращении действия между Правительством Украины и Правительством РФ о безвизовых поездках граждан Украины и РФ», передает украинское агентство УНИАН. Отмечается, что после утверждения украинским кабмином соответствующего постановления, оно официально начнет действовать с 1 июля этого года.

И сегодня Кабмин должен принять это важное решение – постановление «О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применения некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крымскому полуострову Тамила Ташева заявила, что Киев изменил тактику по вопросу возвращения Крыма после начала спецоперации РФ на Украине. Она отметила, что украинские власти будут решать этот вопрос исключительно военным путем. Ташева подчеркнула, что при осуществлении планов по возвращению Крыма в состав Украины первыми на его территорию зайдут солдаты ВСУ.