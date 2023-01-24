Украина ввела санкции против племянника патриарха Кирилла «Страна.ua»: СНБО ввел санкции против племянника патриарха Кирилла и других деятелей РПЦ

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Санкции против 22 российских религиозных деятелей ввел Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. В число тех, к кому были применены рестрикции, попал племянник патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаил Гундяев. Он является представителем РПЦ при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в Женеве. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Помимо протоиерея Михаила Гундяева, по данным издания, в список попали председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда и его заместитель Вахтанг Кипшидзе, председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) и другие.

Санкции подразумевают в том числе блокировку активов граждан, запрет на совершение сделок по ценным бумагами, запрет на перевозки и транзит ресурсов через территорию Украины. Действие санкционных ограничений — от пяти до 30 лет.

Ранее советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов назвал репрессиями уголовное дело против наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви Павла Лебедя. По его словам, этот случай — часть кампании против УПЦ.

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел обвинил украинские власти в гонениях на церковь после проведения рождественского богослужения главой Православной церкви Украины Епифанием. Церемонию в Успенском соборе он расценил как надругательство.