Украина ввела санкции против нескольких россиян с украинскими паспортами Украина ввела санкции в отношении шести физлиц с российским гражданством

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому против шести граждан России вводятся санкции. В список попали четыре человека с двойным гражданством (России и Украины), а также два физлица со статусом беженцев. Указ опубликован на сайте главы государства.

Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 30 декабря 2023 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе.

Согласно тексту документа, в список вошли Андрей Амирханян, Тимур Галямов, Альберт Сафиханов и Егор Буркин. Все они являются гражданами России и имеют украинские паспорта на другие имена. Буркина также связывают с украинским наркокартелем «Химпром». Кроме них под ограничения подпали Артем Градопольцев и Денис Клипов, получившие удостоверения беженцев на Украине.

Буркин покинул Россию в 2016 году после того, как им заинтересовались спецслужбы РФ. На Украине он получил гражданство. Там он, как утверждается, может использовать документы на имя Егора Левченко.

Ранее сообщалось о введении санкций в отношении заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина. Он заявил, что решение западных стран показалось ему забавным.