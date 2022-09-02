Украина ввела санкции против предполагаемых дочерей Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Правительство Украины расширило санкционный список в отношении России, включив в него предполагаемых дочерей президента России Владимира Путина Катерину Тихонову и Марию Воронцову, сообщили в украинском министерстве по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий. Всего введены санкций против 277 физических и юридических лиц РФ, передает «Коммерсант».

Правительство Украины одобрило новый пакет санкций против 99 физлиц и 178 юрлиц из России, — говорится в сообщении.

Отмечается, что список лиц, попавших под ограничения, не раскрывается. Однако сообщается, что кроме предполагаемых дочерей президента России Владимира Путина, в него входят должностные лица нацбанков России и Белоруссии, предприятия военно-промышленного комплекса. Кроме того, Киев введет санкции против учителей, распространяющих российские стандарты образования на занятых РФ украинских территориях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российского лидера Владимира Путина и других высокопоставленных лиц. Вместе с главой государства под рестрикциями теперь находятся премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, вице-премьеры Андрей Белоусов и Татьяна Голикова. К ним применяется полный бессрочный санкционный пакет, который среди прочего подразумевает полную блокировку активов и запрет въезда на территорию Украины.