Украина ввела санкции против Чубайса и Кудрина

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Алексей Кудрин и Анатолий Чубайс

Президент Украины Владимир Зеленский активировал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны об ограничительных мерах против граждан России, включая экс-главу корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса и бывшего министра финансов России Алексея Кудрина. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

Российских чиновников внесли во второй список санкций, включающий 87 частных лиц с гражданством РФ. Кроме упомянутых выше, в список также вошли генеральный директор нижегородской компании ООО «РемЭксСтрой» Александр Дорофеев и гендиректор ООО «Галактика» Александр Герман.

Ограничения введены против 34 частных лиц на 10 лет, против 50 — на 5 лет, против троих — на 3 года. Санкции предусматривают заморозку финансовых активов, лишение государственных наград, аннулирование лицензий, запрет на транзит и торговые операции на территории Украины, вывод капитала за рубеж, приватизацию и покупку земли и недвижимости.

18 ноября Зеленский ввел санкции против 108 физлиц и 37 компаний из России. Среди лиц, подпавших под ограничительные меры, главы Крыма и Луганской Народной Республики Сергей Аксенов и Леонид Пасечник. Также в санкционный список внесены экс-премьер Украины Николай Азаров, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова‑Белова. Кроме того, под украинские санкции подпали Минстрой, Росмолодежь, ФГБУ «Роспатриотцентр», «Молодая гвардия «Единой России», а также ряд благотворительных и волонтерских организаций.