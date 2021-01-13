Украина введёт госрегулирование цен на газ из-за протестов граждан

https://static.news.ru/photo/a89746f2-55a8-11eb-962d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Стоимость газа для населения Украины снизится более чем на 30%. Это станет возможным благодаря введению государственного регулирования цен на время действия карантина, введённого на фоне пандемии коронавируса, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что это решение было принято на совещании под руководством президента Украины Владимира Зеленского. Временная мера будет введена в действие с февраля. По его словам, с этого момента предполагается установить цену на газ для бытовых потребителей на минимальной отметке в 6,99 гривны (около $0,25) за кубометр.

Это не означает, что мы отходим от рыночного регулирования цены на газ, но поскольку сейчас чрезвычайно сложная ситуация с карантинными ограничениями, с COVID, с возможностью людей получать дополнительные доходы, соответственно, будет введено государственное регулирование, — цитирует Шмыгаля пресс-служба офиса президента Украины.

Регулирование, уточнил он, будет действовать «на период карантинных ограничений или до завершения данного отопительного сезона».

Сейчас поставщики продают голубое топливо населению по цене от 6,99 до 10 гривен ($0,25–0,35) за кубометр.

Газ подорожал в стране с 1 января, это вызвало возмущение граждан. Предыдущее повышение расценок было в сентябре прошлого года. В регионах проходят локальные протестные акции. Как писал NEWS.ru, в ряде случаев недовольные украинцы решаются перекрывать дороги.