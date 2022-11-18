Украина введет отключения света по всей стране

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в субботу, 19 ноября, по всей стране будет введено отключение электроэнергии. Сообщение появилось в Telegram-канале корпорации.

Завтра, 19 ноября, во всех регионах Украины <...> будут применяться плановые отключения. Дополнительные аварийные отключения не предусматриваются, — информирует «Укрэнерго».

В стране будет введено два с промежуткам отключений: с 00:00 до 02:00 и с 08:00 до конца суток.

Власти Киева также готовятся к сценарию с полным отключением электроэнергии в столице. Сейчас Киев перешел на отключение электроэнергии по графику вместо аварийного отключения во всем городе, сообщили в мэрии столицы.

Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что российские ракетные удары повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры на Украине. Он назвал ситуацию критической, отметив, что больше всего попаданий на севере и в центре страны. ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре с 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту.