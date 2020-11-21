Украинцы вспоминают погибших на Майдане

https://static.news.ru/photo/f68d150a-2bf8-11eb-9e9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Граждане Украины в седьмую годовщину начала противостояния в Киеве в 2013 году почтили память погибших во время Майдана. Массовые мероприятия проходят по всей стране. Они приурочены ко Дню достоинства и свободы, который отмечается ежегодно 21 ноября.

Акции начались с молебна о жертвах событий 2013–2014 годов. Богослужение и возложение цветов прошли на аллее Героев Небесной Сотни (так называют погибших на Майдане) в центре Киева. На площади Независимости в столице государства в их честь открыли выставку «Рисованная история Майдана». Авторы работ представили хронологию событий и аудиофайлы с рассказами свидетелей тех событий. Кроме того, в городе идут тематические экскурсии и открылась экспозиция «Навстречу свободе», пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента. Участником мероприятий стал и президент Украины Владимир Зеленский.

Он попросил молодёжь стать участниками всеобщего флешмоба Ukraine NOW и рассказать о любви к стране. Авторы 10 лучших работ встретятся с президентом в День независимости. Памятная дата отмечается в Незалежной 24 августа каждый год. Он добавил, что исторические события последних лет на Украине для местных политиков стали способом получить высокие посты. Политик объяснил, что имеет в виду своих предшественников. По словам президента, на Украине на первом месте должен быть «закон, а не фамилии или прошлые заслуги», а главными ценностями — свобода и равенство. Зеленский напомнил, что народ Незалежной определит курс развития страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за невыгодное для страны сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). По её словам, зарубежные организации при других президентах никогда так часто не унижали Украину. Год назад Зеленский рассказал о договорах с МВФ и Всемирным банком, которые обещали Киеву кредит на $10 млрд. Киев получил только $2,1 млрд.