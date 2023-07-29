Украина впервые показала дроны, используемые для атак на корабли в ЧМ

Фото: МО РФ

Украина показала морской беспилотник-камикадзе в репортаже телеканала CNN. Дроны используются для атак на корабли в Черном море и уничтожения других надводных целей.

В репортаже утверждается, что дальность действия беспилотников составляет порядка 800 километров. Они могут перевозить до 300 килограммов взрывчатки.

Телеканал сообщает, что ранее Украина никогда не показывала свои надводные дроны. По словам пилота, управляющего беспилотником, вооружение отличается легкостью в управлении и маневренностью.

Ранее Telegram-канал «Военно-политическая аналитика» сообщил, что украинские войска используют против российских кораблей морские дроны Magura V5. В последних моделях данных беспилотников была увеличена дальность действия. Это подтвердили нападения на корабли ВМФ РФ «Иван Хурс» и «Приазовье», произошедшие в мае и июне. Дальность хода Magura V составляет 833 км.

Как сообщили в Минобороны России, украинские войска также попытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов» ВМФ РФ в акватории Черного моря. Противник применил морские беспилотники. Однако экипаж корабля успешно уничтожил украинские дроны, применив штатное вооружение. В результате никто из военнослужащих не пострадал.