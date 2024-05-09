Украина впервые не будет официально отмечать День Победы 9 мая

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

9 мая 2021 года, Киев, Украина: Люди несут портреты Второй мировой войны и цветы к памятнику Неизвестному солдату в честь Дня Победы

В 2024 году Украина впервые за все время независимости не будет официально отмечать День Победы 9 мая. В июне прошлого года президент страны Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому праздник переносится на 8 мая.

Таким образом, праздник переименовали в «День памяти и победы над нацизмом». В то же время 9 мая стало «Днем Европы», а также потеряло статус выходного дня. Соответствующая инициатива поступила от Зеленского, он анонсировал нововведения в обращении к украинцам 8 мая 2023 года.

Украинский лидер объяснил соответствующий шаг тем, что «именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта». По его словам, в эту дату празднуют «большинство народов мира».

Государства бывшего СССР и некоторые другие, в том числе Израиль, отмечают День Победы 9 мая из-за разницы во времени. В связи с расхождениями часовых поясов с Европой договор о капитуляции вступил в силу в Киеве и Москве 9 мая 1945 года.

В странах Евросоюза День Европы также известен как День Декларации Шумана, подписанной в 1950 году. Документ, который составил министр иностранных дел Франции Робер Шуман, предусматривал создание Европейского объединения угля и стали. Данная экономическая интеграция впоследствии трансформировалась в ЕС.