Украина вернёт своего задержанного в Петербурге консула

https://static.news.ru/photo/bfff84c8-9f66-11eb-8a7f-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Сосонюк/facebook.com

В скором времени украинское Министерство иностранных дел приступит к возвращению в Киев своего консула, которого задержали в Санкт-Петербурге отечественные спецслужбы. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщил заместитель главы внешнеполитического ведомства Украины Евгений Енин.

Ранее стало известно, что на территории Санкт-Петербурга сотрудниками ФСБ за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и спецслужб был задержан консул Генерального консульства Украины по имени Александр Сосонюк. Его взяли с поличным в ходе встречи с гражданином РФ. Как выяснилось позднее, консула задержали на несколько часов.

Енин подчеркнул, что вопрос о возвращении консула на Родину будет решаться в ближайшее время. Действия России он назвал провокацией и грубым нарушением всех Венских конвенций.

Наш дипломат совершенно не мог быть задержан, более того, он не имел никакого отношения к тем действиям, которые ему инкриминируют российские чиновники, — сказал заместитель главы МИД в эфире телеканала «Украина 24».

Международные нормы гласят, что дипломаты неприкосновенны в стране, где они работают. Однако их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий.

Как ранее передавал NEWS.ru, Киев готовит ответ относительно российских дипломатов после задержания украинского консула в Санкт-Петербурге.