https://static.news.ru/photo/d789a0dc-3541-11ea-9c2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com

Военнослужащие ВСУ вернули наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ беспилотник малого радиуса действия. Аппарат был потерян из-за влияния помех сигнала в Донбассе.

Вблизи Орехово (под контролем ВС Украины) команда миссии потеряла контроль над пространственным положением беспилотного летательного аппарата (БПЛА), — говорится в отчёте миссии.

Однако оказалось, что карта памяти, установленная на БПЛА, была очищена.

Как писал NEWS.ru, самопровозглашённая Донецкая республика сообщила СММ ОБСЕ об окончании процесса разведения сил и вооружений в Петровском на участке № 3. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов. По его словам, после того как стороны уведомят миссию о завершении отвода, наблюдатели прибудут на участок.