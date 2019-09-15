https://static.news.ru/photo/dbdeb918-d7c4-11e9-a9cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Увеличение расходов на безопасность и оборону является приоритетной задачей для Украины, заявила глава Минюста страны Оксана Маркарова. По её словам, в бюджете на 2020 год на эти цели выделено более 245 млрд гривен (около $10 млн).

Чиновница пояснила, что финансы распределят конкретным распорядителям. Это обусловлено появлением в программе бюджета новой статьи, касающейся средств, поступление которых будет контролировать Совет национальной безопасности и обороны, передаёт RT .

Ранее News.ru писал, что правительство Украины заложило в проект бюджета на 2020 год новый уровень минимальной заработной платы. Этот показатель вырастет на 550 гривен и будет равен 4723 гривнам ($189,42).