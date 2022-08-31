Украина ужесточила требования к освещению боевых действий Минобороны и генеральный штаб Украины ужесточили требования к освещению боевых действий

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Министерство обороны и генеральный штаб Украины ужесточили требования к освещению боевых действий. В частности, недопустимой отныне является альтернативная трактовка оперативной обстановки на фронте и прогнозы. Об этом говорится в заявлении генштаба страны на странице в социальной сети Facebook (деятельность соцсети в России запрещена), передает РИА Новости.

Призываем всех воздержаться от домыслов и не давать оценку действиям вооруженных сил Украины и Сил обороны Украины в целом. Напоминаем, что только военное руководство владеет полной информацией о ситуации на передовых позициях, поэтому именно военные могут предоставлять данную информацию, — сообщили в генштабе.

Там отметили, что отныне являются недопустимыми альтернативная трактовка оперативной обстановки на фронте и прогнозы. Сообщать о боевых действиях, их ходе и последствиях имеют право только украинские войска.

Ранее украинский журналист Руслан Смещук сообщил, что с 31 августа на Украине журналистам будет запрещено работать с военными подразделениями. По словам его коллег, такой запрет — ответ властей на утечки информации о попытке наступления ВСУ в Херсонской области. Журналист отметил, что ему уже отменили съемку.