Украина увидела в показе «Слова пацана» нарушение законов страны Госкино Украины: показ в стране сериала «Слово пацана» нарушает закон

Фото: Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Трансляция на Украине российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» нарушает законодательство страны, заявили в украинском Государственном агентстве по вопросам кино (Госкино). Там указали, что за распространение сериала положен штраф.

Распространение и/или демонстрирование сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» на территории Украины нарушает требования действующего законодательства и влечет за собой ответственность, установленную законом, — говорится в заявлении Госкино.

В ведомстве отметили, что государственный закон «О кинематографии» запрещает показ фильмов и сериалов российского производства, нарушение влечет за собой штраф в размере 10 минимальных зарплат. При повторном и последующих нарушениях штраф составит 50 минимальных зарплат.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — российский криминальный сериал режиссера Жоры Крыжовникова по мотивам книги Роберта Гараева. Рассказывает о подростковых бандах, действовавших на территории СССР в конце 1980-х годов.

Ранее Министерство культуры Украины потребовало прекратить распространять в Сети российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Ведомство прямо не упоминало киноленту, однако прикрепило постер, из которого следует, что речь идет о криминальной драме режиссера Жоры Крыжовникова. Министерство объяснило позицию тем, что сопротивление РФ оказывают не только ВСУ, но и каждый, кто предпочитает украинский контент.