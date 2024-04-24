Украина увеличит численность пограничных войск Численность Госпогранслужбы Украины повысят на 15 тысяч человек

Фото: dpsu.gov.ua

Верховная Рада одобрила проект о повышении численности Государственной пограничной службы Украины, сообщил по итогам голосования депутат парламента Ярослав Железняк в Telegram-канале. По его словам, воинский состав будет увеличен на 15 тысяч военнослужащих. Всего проект поддержали 327 украинских депутатов.

В течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины составит до 75 тысяч человек, в том числе до 67 тысяч военнослужащих, — сказал Железняк.

Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал увеличение численности пограничных войск еще в марте этого года. Позднее соответствующий законопроект был внесен в Верховную раду. Согласно документу, это позволит взять под контроль государственную границу «в послевоенный период».

Ранее в Верховную раду был внесен проект о «дерусификации» 336 населенных пунктов и семи районов. Так, закарпатское Пушкино хотят переименовать в Межлесье, одесскую Надеждовку — в Шампань, село Рощу — в Новый Париж, а город Южное — в Порт-Анненталь.

Позднее депутат Госдумы Алексей Говырин отреагировал на решение Украины переименовать города и поселки. Он сравнил это с подготовкой «зеленой улицы» для колонистов Запада, иностранных наемников и военачальников.