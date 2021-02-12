Украина увеличила до максимума импорт электроэнергии из РФ

https://static.news.ru/photo/a2eac592-6d0b-11eb-9759-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина 12 февраля увеличит импорт российской электроэнергии до 1140 МВт, что станет максимальным объёмом поставок с момента их восстановления в феврале.

Согласно данным Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), импорт должен находиться на заданном уровне с 11:00 до 12:00. В течение ещё пяти часов украинская сторона будет импортировать электроэнергию из РФ в диапазоне 715–1060 МВт. До этого максимальный размер поставок был не выше 800 МВт.

Как писал NEWS.ru, 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Мощность поставок в настоящее время составляет около 200 МВт.

Ранее национальная комиссия, регулирующая на государственном уровне сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 16 декабря 2020 года отменила с 1 января 2021 года норму о реализации законодательства по аннулированию аукционов по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии со странами, не являющимися членами энергосообщества. Это позволило трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии.