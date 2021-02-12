Украина увеличила до максимума импорт электроэнергии из РФ

Украина 12 февраля увеличит импорт российской электроэнергии до 1140 МВт, что станет максимальным объёмом поставок с момента их восстановления в феврале.
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Как писал NEWS.ru, 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Мощность поставок в настоящее время составляет около 200 МВт.
Ранее национальная комиссия, регулирующая на государственном уровне сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 16 декабря 2020 года отменила с 1 января 2021 года норму о реализации законодательства по аннулированию аукционов по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии со странами, не являющимися членами энергосообщества. Это позволило трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии.