Украина уведомила «Транснефть» о приостановке прокачки нефти в Венгрию

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Украина уведомила компанию «Транснефть» о приостановке прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии. В связи с этим премьер-министр страны Виктор Орбан созвал заседание Совета безопасности республики, пишет РИА Новости.

Украинская сторона нас информировала, что они приостановили прокачку в направлении Фенешлитке (Венгрия. — NEWS.ru) из-за падения напряжения, — сообщил Орбан.

О приостановке прокачки нефти с украинской стороны сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин. Венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что внимательно следит за ситуацией на трубопроводе. Уточняется, что запасов нефти в стране хватит на три месяца.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что основная задача государства — добиться мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Также он оценил большой вклад президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана как посредника между двумя странами.