Украина утверждает, что уже получает тяжелое вооружение от Запада Глава офиса Зеленского Ермак: Украина начала получать тяжелое вооружение от Запада

Фото: Master Sgt. Matthew Plew/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина получает от Запада тяжелое вооружение. В эфире французского телеканала BFMTV он не рассказал, какое именно вооружение поступает в Киев, но пояснил, что стране требуются танки.

Я не могу вам раскрывать всех деталей, но я могу вам сказать, что на самом деле мы уже начали получать такое вооружение от наших европейских партнеров. Я убежден, что эти поставки продолжатся, — подчеркнул чиновник.

Обозреватель Bloomberg Андреас Клут ранее заявил, что США, Германии и другим союзникам Киева следует передать ВСУ танки и другие виды тяжелых вооружений, но условием для поставок должно стать обещание Киева не наносить удары вглубь территории России.

Ранее стало известно, что власти Германии на следующей неделе обнародуют решение по вопросу поставок танков Leopard Украине, с высокой долей вероятности оно будет одобрено. Власти ФРГ, предположительно, дадут ответ до заседания контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в Рамштайне, запланированного на 20 января.