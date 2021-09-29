Украина утилизирует 34 тысячи доз вакцины Pfizer

Нарушение режима хранения стало причиной, по которой на Украине утилизируют более 34 тысяч доз вакцины компании Pfizer. Об этом сообщил министр здравоохранения стран Виктор ляшко. Ео слова приводит издание ZN.ua.

Утилизация вакцины намечена на 30 сентября. По словам Ляшко, нарушение температурного режима при поставке препарата было допущено в начале лета. В результате вакцины не применялись при вакцинации населения и оставались на хранении.

Также Украина располагает 1,4 тысячи вакцин от AstraZeneca, срок годности которой истекает. По словам Ляшко, вакцину успеют использовать.

Завтра последний день их использования. 700 доз вкололи сегодня, 700 доз будет использовано завтра. Таким образом, эта вакцина будет использована полностью, — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что правительство Украины утвердило законопроект, согласно которому за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса мошенники понесут уголовную ответственность. Медикам за фейковые документы грозят штрафы до 500 тысяч рублей и несколько лет тюрьмы.

Вакцинация от COVID-19 на Украине стартовала 24 февраля.