Украина установила предварительные условия для переговоров Подоляк: Киев будет вести переговоры на предварительных условиях, установленных Украиной

Фото: president.gov.ua

Михаил Подоляк

Киев будет считать своим партнером того, кто согласится вести переговоры на предварительных условиях, установленных Украиной, заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Он отметил, что Вашингтон не оказывает давления на Киев по вопросам, связанным с мирными переговорами.

Мы будем считать партнером того, кто согласится вести переговоры на наших предварительных условиях, — сказал Подоляк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к мировому сообществу напомнил, что Киев рассмотрит вариант мирных переговоров с Россией при выполнении ряда условий. Он пояснил, что речь идет о возвращении всех вошедших в состав РФ бывших территорий, а также о компенсации всех убытков, которые понесла страна в ходе СВО. Глава государства при этом указал на то, что обязательным условием также является «уважение к уставу ООН».

Представитель МИД России Мария Захарова при этом напомнила, что Москва и Киев не ведут конструктивных переговоров с апреля 2022 года, после того как украинская сторона не ответила на предложения РФ. Дипломат подтвердила, что вокруг темы переговоров ведется много толков, однако они не несут конструктивного характера.