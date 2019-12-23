Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство упростило правила пересечения границы с Крымом в Херсонской области для детей от 14 до 16 лет, которые учатся в республике.
По его словам, ученики, которые проходят обучение на материковой части Украины, смогут самостоятельно пересекать КПП, имея при себя украинский паспорт или при наличии информации об обучении в Единой государственной базе по вопросам образования.
В случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины, — добавил политик в своём Telegram-канале.
Как ранее писал NEWS.ru, министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за введение двойного гражданства для жителей страны, определив важное ограничение. Вторые паспорта разрешат получать всем, кроме обладателей российского.
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