https://static.news.ru/photo/e1fecfe2-2655-11ea-9d5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство упростило правила пересечения границы с Крымом в Херсонской области для детей от 14 до 16 лет, которые учатся в республике.

По его словам, ученики, которые проходят обучение на материковой части Украины, смогут самостоятельно пересекать КПП, имея при себя украинский паспорт или при наличии информации об обучении в Единой государственной базе по вопросам образования.

В случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины, — добавил политик в своём Telegram-канале.

Как ранее писал NEWS.ru, министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за введение двойного гражданства для жителей страны, определив важное ограничение. Вторые паспорта разрешат получать всем, кроме обладателей российского.