Украина уходит под землю? Как Киев строит подземные заводы, авиабазы, школы

Фото: МО Украины

Украина, опасаясь российских ударов, постепенно уходит под землю и уже построила целую сеть секретных заводов, которые производят военную продукцию. Что о них известно, кто годами помогал ВСУ строить подземные бункеры и как их «вскрывают» российские ракеты?

Что пишут о подземных заводах, работающих на ВСУ

По данным испанской El Mundo, инициативу с секретными заводами реализовал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. Местонахождение всех предприятий держится в строжайшем секрете, при этом они позволяют Украине наращивать объемы производства.

«Некоторые из них находятся под землей, а некоторые — на уровне земли, но дублируются, а некоторые даже замаскированы», — утверждает El Mundo.

Какие украинские заводы поразили ВС РФ

Секретность вокруг украинской промышленности объясняется эффективностью российских ракетных ударов. Минобороны РФ и аналитические источники регулярно сообщают поражении новых стратегических объектов.

Так, 8 мая военное ведомство отчиталось по результатам удара по предприятиям ВПК Украины с использованием БПЛА, крылатых ракет и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Отмечается, что главные удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры: поражены Бурштынская, Добротворская и Ладыжинская ТЭС, Среднеднепровская ГЭС. Кроме того, Россия вновь поразила крупнейшее газохранилище в Стрые, есть также сообщения об ударе по авиазаводу в Киеве, отметил в своем Telegram-канале политик Олег Царев.

4 мая стало известно об ударе по заводу «Электротяжмаш» в Харькове. Telegram-канал «Архангел Спецназа» отметил, что скорее всего удар пришелся и по Харьковскому тракторному заводу, который находится через дорогу. С высокой вероятностью эти заводы вели ремонт бронетехники ВСУ.

До этого в конце апреля последних дней были нанесены мощные удары по цехам и складским помещениям завода им. Малышева — мощного танкового завода в Харькове.

Ранее в январе 2024 года на Украине признали, что ВС РФ уничтожили наиболее передовые предприятия ВПК. В ходе ударов 29 декабря были поражены КБ «Луч» и завод «Артем», где производили ракеты «Ольха» и «Нептун». «Укринформ» отмечал, что силовые структуры Украины ищут тех, кто дал наводку российским силам.

Фото: ДСНС Украины

Как спрячут F-16 после отправки на Украину

«РБК-Украина» пишет, что истребители F-16, которые рассчитывают получить ВСУ, также собираются прятать под землей. Представитель ВВС Украины майор Илья Евлаш рассказал изданию, что Киеву придется надежно прятать западные истребители, когда они придут на Украину.

По его словам, уже некоторое время идет работа по оборудованию подземных укрытий для самолетов. F-16 «рассеют» по различным укрытиям по всей Украине, чтобы не дать России их засечь.

Что известно о подземных базах ЦРУ на Украине

The New York Times сообщило, что за десятилетие с 2014 года ЦРУ построило 12 секретных подземных шпионских баз на Украине. Их задачей было стать «нервным центром» ВСУ.

Американские спецслужбы годами тренировали и снабжали украинскую разведку, базируясь в подземных бункерах, спрятанных в украинских лесах. Кроме того, Вашингтон полностью финансировал и снабжал работу секретных станций, которые занимались прослушкой и шпионажем, в том числе готовили спецназ разведки в «Отряде 2245», где служил в том числе начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Этот отряд занимался «похищением» российских БПЛА и систем связи, чтобы сотрудники ЦРУ могли разгадать российские шифры.

ЦРУ осталось на Украине, когда США эвакуировали весь остальной американский персонал. Бывший начальник СБУ Иван Баканов утверждал, что без американцев у Украины «не было и шанса противостоять русским».

Какие подземные укрытия на Украине накрыли ВС РФ

Подземные укрытия, созданные ЦРУ и ВСУ на Украине, также стали целями для российских ракет. Об этом удавалось узнать не только из официальных сообщений Минобороны, но и из наблюдений в СМИ.

Так, 27 марта стало известно, что ВС РФ поразили «Искандером» подземный шестиэтажный штаб ВСУ, где находилось большое количество офицеров НАТО. Польская армия сообщила о «внезапной смерти» генерала Адама Марчака, а также еще нескольких польских военнослужащих, которые все якобы погибли в результате несчастных случаев. Telegram-канал «Дневник Десантника» связывает гибель Марчака и остальных поляков с ударом по подземному штабу. Канал «Треугольник ЛНР» показал точное место расположения подземного бункера в лесу к юго-востоку от Часова Яра.

Кто строит на Украине подземные школы

В мае 2024 года стало известно, что на Украине создадут «подземные школы-бомбоубежища». При этом создавать их планируется там, где раньше укрытий не было, пишет «Укринформ».

Руководитель литовской программы «Сотвори будущее на Украине» Артурас Жарновскис заявил, что «подземные школы» планируется построить в Николаевской, Одесской, Запорожской, Сумской и Черниговской областях и, скорее всего, еще в Харьковской области.

«Среди прочего, условия безопасности будут предусматривать и защиту от радиации. Думаю, мы сможем закончить это строительство уже в этом году», — отметил он.

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