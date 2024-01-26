Украина тайком передала Франции древнейшие иконы WSJ: киевские иконы VI века тайно вывезли во Францию и выставят в Лувре

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Минимум 16 икон VI века тайно вывезли с Украины во Францию, сообщает обозреватель The Wall Street Journal Тунку Варадараджан. По его словам, пять предметов искусства 29 января выставят в Лувре.

В Лувре до 29 января будут выставлены пять самых редких православных икон в мире. Еще одиннадцать хранятся на складе примерно в часе езды на поезде от города. Эти предметы были вывезены из Национального музея искусств имени Ханенко в Киеве, — добавил Варадараджан.

Автор пишет, что иконы вывезли с Украины в мае 2023 года под грифом строжайшей секретности. Варадараджан отметил, что образы в сопровождении военного конвоя сначала отправились в Польшу и Германию, а только потом во Францию.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины договорилось с руководством Музея Алларда Пирсона (Нидерланды) о передаче коллекции скифского золота Киеву. Экспонаты были доставлены из Крыма в Амстердам для организации выставки «Крым — золотой остров в Черном море» еще в 2014 году. Однако их так и не вернули.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что передача скифского золота Киеву нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения общечеловеческой морали. По ее словам, своим решением Гаага нанесла ощутимый удар по культурно-историческому наследию Крымского полуострова, став участником захвата уникальных артефактов.