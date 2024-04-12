Украина стала причиной демарша евродепутатов в Брюсселе Евродепутаты устроили демарш против Совета ЕС из-за оружия для Украины

На очередной пленарной сессии в Брюсселе от 11 апреля подавляющее большинство европейских депутатов устроило демарш, не став утверждать бюджетные документы о расходах Совета ЕС за 2022 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз организации. Причиной такого решения стала позиция о недостаточном объеме военной помощи Украине и, в частности, обеспечении ее средствами противоракетной обороны.

Депутаты Европарламента согласились (515 голосами против 62 при 20 воздержавшихся) отложить голосование по роспуску Совета до следующего пленарного заседания, ожидая решения государств-членов предоставить Украине системы противоракетной защиты, — говорится в заявлении.

Также уточнятся, что депутаты согласились утвердить расходы Европейской комиссии, но с некоторыми оговорками. Этот параметр составляет 95% бюджета Евросоюза. Регулярное утверждение расходов по разным сферам проводится в Брюсселе для достижения прозрачности использования средств, а также для пересмотра инициатив, на которые деньги выделяются.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «добрая» дипломатия не принесла желаемого Киевом результата, поэтому страна поменяет свою стратегию. По его словам, теперь Украина будет в жесткой форме жестко просить от Запада системы ПВО Patriot.