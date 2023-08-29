Украина создала новые наземные дроны при содействии США Business Insider: ВСУ протестировали новые наземные дроны со взрывчаткой

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

На Украине разработали новый вид наземных дронов при содействии США, передает издание Business Insider. По его данным, оружие планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие недели.

Украина заявила, что протестировала новый набор наземных дронов. <...> Экспериментальная технология включает турель удаленного управления и дрон со взрывным устройством, — говорится в заявлении.

Колесные и гусеничные дроны оснащены камерами, технологией обработки сигналов, установками для ведения огня, а также закрепленными снарядами от минометов. Разработка новых моделей проходила при содействии подразделения Министерства обороны США, которое занимается инновациями.

Ранее ВСУ с помощью ударных дронов атаковали Дом детского творчества в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Как заявил представитель оперативных служб региона, сотрудников и посетителей детского образовательного учреждения, где готовились к новому учебному году, оперативно эвакуировали в подвальное помещение.

29 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что после обстрела поселка Климово в Брянской области со стороны ВСУ есть погибшие, еще пять человек пострадали. Кроме того, повреждены здания, в том числе административные, а также нарушено электроснабжение села.