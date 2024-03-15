Украина сообщила о возвращении 100 тел погибших военных

Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украину возвращены тела 100 погибших военных ВСУ, сообщается на странице координационного штаба по обращению с военнопленными в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Минобороны России пока не комментировало обмен.

В публикации отмечается, что после идентификации тела передадут родственникам. Там выразили благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие в обмене.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что Москва не будет останавливать обмены военнопленными с Киевом. Он добавил, что «нам своих ребят надо забирать».

Как сообщалось до этого, с начала февраля около 70 украинских военнослужащих воспользовались радиочастотой «Волга», с помощью которой можно сообщить российским подразделениям о желании сдаться в плен. Частота «Волга» работает на радиоволнах 49.200, 149.200 и 449.200, на которые можно выйти с любой цифровой рации.

При этом главный редактор издания «Арсенал Отечества» и военный эксперт Виктор Мураховский считает, что условия содержания украинских солдат, взятых в плен российскими военнослужащими, можно сравнить с санаторными. По его словам, украинских военнопленных кормят три раза в день и предоставляют личное время. Кроме того, их не привлекают к каким-либо работам.