Украина сообщила, когда намерена завершить боевые действия Секретарь СНБО Данилов: мы хотим закончить боевые действия к зиме

Фото: МО Украины

Украина намерена закончить боевые действия к зиме, ей может потребоваться одна или несколько военных операций, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов. В интервью Report.az он назвал общим планом возвращение всех территорий, сейчас подконтрольных России. Представитель Киева подчеркнул, что его государство защищает свою независимость.

Будет ли проведена одна или несколько операций, зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничиваться временем, будем сражаться сколько потребуется. <...> К зиме мы хотим полностью завершить войну, — сказал Данилов.

На вопрос о том, ожидать ли контратаку до лета, он не ответил. Действия начнутся в нужный срок, заверил Данилов. Также он напомнил, что никто не объявлял России войну, а целостность украинской территории закреплена в международных документах.

Что касается угрозы Украине со стороны Белоруссии, ее секретарь СНБО пока не наблюдает.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины 11 мая провели на Соледарском тактическом направлении наступательные действия. ВСУ предприняли 26 атак на линии боевого соприкосновения сторон протяженностью более 95 километров.