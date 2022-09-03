Украина сообщила, что готова поставлять электроэнергию в ФРГ Премьер-министр Шмыгаль: Украина готова поставлять электроэнергию в Германию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украина готова начать поставки электроэнергии в Германию. В настоящее время Киев уже экспортирует электричество в ряд стран Евросоюза. Об этом заявил в интервью агентству DPA украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сейчас Украина экспортирует электроэнергию в Молдавию, Румынию, Словакию и Польшу. Но мы, конечно, готовы также включить в экспорт Германию, — сказал он.

Шмыгаль также добавил, что Украина способна вырабатывать значительные объемы электричества благодаря большому количеству электростанций в стране. Он пообещал поднять вопрос энергопоставок Берлину во время очередного визита в ФРГ.

По информации агентства, с середины марта, когда произошла синхронизация украинской и европейской энергетических сетей, Киев ежедневно экспортирует в Евросоюз и Молдавию от 400 до 700 мегаватт энергии.Теперь власти захотели нарастить поставки. По мнению Шмыгаля, при этом выгоду получат все участвующие в процессе стороны — странам Евросоюза поставят необходимую электроэнергию, а Украина получит валюту, в которой она нуждается.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что в Великобритании около 60% заводов могут закрыться из-за резкого увеличения стоимости электроэнергии в стране. Отмечается, что больше половины предприятий столкнулись со 100% увеличением счетов за электричество. При этом владельцы заводов окажутся перед сложным выбором: закрывать производство или сокращать людей.