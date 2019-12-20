Подача воды в пять городов самопровозглашённой Луганской народной республики сокращена на 30%. Причиной этого стало уменьшение объёмов водоснабжения территории ЛНР с Западной фильтровальной станции, которая расположена на подконтрольной украинским властям территории.
В проблемной зоне оказались города Алчевск, Перевальск, Брянка, Стаханов и Кировск,
Там уточнили, что «возобновление плановых объёмов подачи воды в вышеуказанные населённые пункты будет возможно при условии увеличения объёмов поставок воды с территории Украины».
Ранее, как писал NEWS.ru, народный совет ЛНР принял закон, устанавливающий границы самопровозглашённого государства. Согласно документу, они проходят по линии соприкосновения Луганской области и других регионов Украины по состоянию на 2014 год.
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