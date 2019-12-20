https://static.news.ru/photo/5d2ddccc-233a-11ea-b1c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подача воды в пять городов самопровозглашённой Луганской народной республики сокращена на 30%. Причиной этого стало уменьшение объёмов водоснабжения территории ЛНР с Западной фильтровальной станции, которая расположена на подконтрольной украинским властям территории.

В проблемной зоне оказались города Алчевск, Перевальск, Брянка, Стаханов и Кировск, сообщили в пресс-службе госпредприятия «Лугансквода».

Там уточнили, что «возобновление плановых объёмов подачи воды в вышеуказанные населённые пункты будет возможно при условии увеличения объёмов поставок воды с территории Украины».

Ранее, как писал NEWS.ru, народный совет ЛНР принял закон, устанавливающий границы самопровозглашённого государства. Согласно документу, они проходят по линии соприкосновения Луганской области и других регионов Украины по состоянию на 2014 год.