Украина согласовала с Донбассом очередной обмен пленными

https://static.news.ru/photo/74a4954e-7f10-11ea-b01c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау сообщила об успешном завершении переговоров между властями Украины и Донбасса. По её словам, стороны договорились об очередном обмене пленными. Он состоится до Пасхи.

Взаимное освобождение и обмен будут происходить в надлежащее время перед православной Пасхой, — сообщила Грау.

Об обмене пленными по принципу «всех на всех» ранее заявляла уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Однако она не стала разглашать детали операции.

Ранее NEWS.ru писал, что в ближайшее дату нового обмена пленными с Донбассом назовёт Владимир Зеленский.