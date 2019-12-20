https://static.news.ru/photo/c30254a6-2402-11ea-b393-fa163e074e61_660.jpg Алексей Оржель Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель считает, что необходимость повышения тарифов на транзит российского газа через украинскую территорию осознают как в Москве, так и в Киеве.

По его словам, определением суммы займётся регулятор, который будет опираться на европейские методологии и объёмы транспортировки, передаёт «Интерфакс».

Тариф должен расти. То есть будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку, — подчеркнул он.

Чиновник добавил, что заключённый на пять лет договор может быть продлён на такой же срок без изменения условий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Киев подписали протокол о транзите газа через территорию Украины. Предположительно, выплата «Газпромом» около $3 млрд стала частью соглашения с Украиной.

Действующее соглашение на поставку и транзит российского голубого топлива истекает в конце года. По евронормам, компания — оператор транзита должна быть отделена от добывающих топливо предприятий. Новый контракт «Газпром» сможет заключить с независимым оператором. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев 18 декабря сообщил, что сертификация новой компании для перезаключения сделки должна завершиться 26 декабря.