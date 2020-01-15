https://static.news.ru/photo/e2c6c89c-379b-11ea-ae73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Украина намерена присоединиться к системе закупок НАТО. Об этом заявил вице-премьер страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба после переговоров с руководством Альянса, которые прошли 14–15 января в Брюсселе.

Украина активизировала усилия для того, чтобы присоединиться к услугам и партнёрству с Агентством НАТО по поддержке и снабжению. Участие в этой системе сделает сильнее и Украину, и Североатлантический альянс, — сообщил зампред украинского правительства, слова которого приводит его пресс-служба на официальном сайте.

По словам Кулебы, после интеграции в систему закупок НАТО украинские производители смогут участвовать в тендерах Альянса и продавать продукцию иностранным заказчикам.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Светлана Панаиотиди обратилась к НАТО с просьбой отправить в страну специалистов для проведения консультаций по присоединению к системе закупок.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России. Она намерена это делать только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам, заявил зампредседателя правительства страны Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что приоритет украинских властей — интегрировать национальную энергетику в европейскую. Это необходимо для того, чтобы Россия не могла использовать газ как инструмент политических манипуляций, отметил вице-премьер.