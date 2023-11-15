На Украине испугались финансовых потерь из-за польских перевозчиков «Страна»: забастовка польских перевозчиков приводит к росту цен на Украине

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Забастовка польских перевозчиков приводит к тому, что стоимость логистики для украинских импортеров существенно дорожает, отметили представители украинских компаний и объединений в беседе с изданием «Страна». Кроме того, растут цены на товары и срываются многие контракты, что сулит огромные убытки. Происходящее в Польше украинские эксперты считают «катастрофой».

Это катастрофа. Если забастовка продлится еще несколько недель, финансовый год для нас уже можно считать закрытым, так как с середины декабря начнется традиционное рождественское затишье в Европе, — заявил глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин.

Как отметил глава секретариата Совета предпринимателей при кабинете министров Украины Андрей Забловский, цены на товары повысятся по меньшей мере на 7%. Еще большей проблемой является аннулирование контрактов. Из-за этого украинская продукция будет вытеснена не только с европейского, но и с мирового рынка. Ряд компаний уже сокращают объемы заказов, так как не считают страну надежным поставщиком.

Через польскую границу идет до 50% всего украинского импорта и экспорта, поэтому будут серьезные последствия, — заключил глава ассоциации международных экспедиторов и владелец транспортной компании Виктор Берестенко.

Ранее стало известно, что границу между Украиной и Польшей могут перекрыть до конца 2023 года. Забастовка перевозчиков уже согласована с властями. Она может продлиться до двух месяцев.