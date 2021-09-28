Украина рискует не пережить зиму без российского газа

Ситуация с дефицитом газа на Украине в ближайшем будущем вызывает опасения. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. По его мнению, отсутствие прямого контакта с Москвой может очень сильно осложнить жизнь Украины и её граждан уже в ближайшую зиму.

Давайте не обманывать друг друга — мы можем взять его только у «Газпрома». Для этого нужно вести прямые переговоры. А как? Мы не можем, у нас война. А войну мы тоже решить не можем, потому что по Крыму говорить не хотят. То есть власть придумывает, почему мы не можем, — сказал Мураев.

Экс-депутат напомнил, что сейчас Украина покупает российский газ у Словакии по очень высокой цене. Для сравнения он привёл пример Белоруссии, которая получает газ непосредственно из России.

Белоруссия платит $135 долларов, а мы сейчас будем больше тысячи, а это значит минус рабочие места, остановка предприятий. А Белоруссия выиграет, Германия выиграет, а все, кто занимаются популизмом, проиграют, и заплатят за это граждане, — заявил Мураев.

Резюмируя, бывший парламентарий сказал, что главной угрозой национальной безопасности страны он лично считает «тупость».

Ранее сообщалось, что в Верховной раде Украины выступили за заключение газового контракта с российскими поставщиками, заявив, что Киеву необходимо налаживать экономические связи с Москвой, а не выступать против действий Венгрии.