Украина решила заняться производством «экологически чистой» стали

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Киев по итогам встречи в Лондоне намерен добиться выделения $40 млрд для развития экологически чистой металлургии. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма. Он отметил, что если государству необходима «перестройка», то логично делать ее с использованием современных «зеленых» технологий.

В нашем представлении перестройка заключается в том, чтобы наладить на Украине производство экологически чистой стали в объеме 50 миллионов тонн, — сказал Шурма.

В случае запуска подобного производства, Украина могла бы поставлять сталь, выплавляемую с минимальным ущербом для экологии, по самым низким ценам в мире. Это оказало бы поддержку заботам Европы по уменьшению выбросов углерода.

По информации агентства, встреча политиков и финансистов состоится в Лондоне 21-22 июня под председательством Украины и Великобритании. На мероприятии будут обсуждаться краткосрочные вопросы финансирования и долгосрочные планы восстановления страны.

По данным украинских СМИ, объемы производства в металлургической отрасли страны в 2022 году сократились на 66,5%, на 61% упала добыча железистой руды.

Ранее сообщалось, что Росатом, Минпромторг России и Калининградская область заключили СПИК по созданию производства литий-ионных ячеек, модулей, тяговых батарей для электротранспорта и стационарных систем накопления энергии. Подписание соглашения состоялось 16 июня на XXVI Петербургском международном экономическом форуме.