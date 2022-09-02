Украина решила выйти из Объединенного института ядерных исследований Кабмин Украины решил выйти из состава Объединенного института ядерных исследований

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Правительство Украины приняло решение выйти из состав членов Объединенного института ядерных исследований, находящегося в подмосковной Дубне, говорится на сайте украинского кабмина. Там сообщается, что причиной этому послужило местоположение штаб-квартиры института — в России.

На заседании правительства принято постановление «о выходе из состава членов Объединенного института ядерных исследований», — говорится в сообщении.

Объединенный институт ядерных исследований — международная межправительственная научно-исследовательская организация. Она проводит исследования в области ядерной физики, физики элементарных частиц и занимается изучением конденсированного состояния вещества.

Ранее представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что правительство Украины прекратило действие соглашения с Москвой о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики. Документ действовал на протяжении почти 30 лет.