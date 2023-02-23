Украина решила ввести санкции против финансовых учреждений России на 50 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Украины решили ввести санкции против финансовых учреждений России на 50 лет. Соответствующая информация обнародована на сайте Верховной рады. Президент страны Владимир Зеленский 22 февраля предложил парламенту утвердить санкции против финансовых учреждений России на полвека. Инициатива была поддержана и утверждена на следующий день.

На сайте парламента указано, какие именно финансовые учреждения попадают под ограничения на 50 лет. Как выяснилось, в частности, речь идет о Центробанке. Также в этот список попали все банки, зарегистрированные и находящиеся в России, операторы платежных систем и страховые компании.

Ограничения со стороны Киева подразумевают остановку операций с активами, принадлежащими российским банкам, запрет устанавливать отношения, в том числе корреспондентские, с финансовыми учреждениями РФ, а также запрет на поддержание с ними деловых отношений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях в отношении 333 граждан России и Московской биржи ММВБ-РТС. В частности, в черный список попали топ-менеджеры Альфа-Банка Владимир Соколов, Алексей Чухлов, Иван Пятков, Владимир Воейков, бизнесмен Олег Сысуев и другие лица, говорится в указе опубликованном на сайте украинского лидера. Ограничительные меры вводятся сроком на 10 лет.

Санкции предусматривают ограничение или полную остановку торговых операций, блокирование активов, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества.