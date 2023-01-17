Украинские военные роют окопы в пяти минутах езды от границы с Белоруссией NBC: ВСУ усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией

Фото: Edgar GutiÃ�rrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, сообщил американский телеканал NBC. Совершенствуя оборудованные в апреле сооружения, украинские военные роют окопы в лесу в пяти минутах езды от границы с Белоруссией, укрепляя стены полутораметровых траншей досками, отмечает канал.

Мы строим эти укрепления во всех зонах нашей ответственности, чтобы иметь возможность скрытно обороняться и проводить контрнаступления. Потенциальное наступление со стороны Белоруссии может начаться откуда угодно. Вот почему мы готовимся ко всем сценариям, — заявил телеканалу офицер ВСУ.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что часть войск Украины была переброшена к границе с Белоруссией. Он отметил, что такая мера была принята для того, чтобы не была перерезана линия, которая позволяет Украине общаться с Западом.

Ранее глава Ровненской области Украины Виталий Коваль написал, что пограничный периметр и Белоруссии заминирован. Он добавил, что что длина границы составляет 229 км. По словам Коваля, в регионе также активно строятся инженерные и фортификационные сооружения для его обороны.