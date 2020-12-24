Украина решила не вводить санкции против Белоруссии

https://static.news.ru/photo/902fb9a8-45ce-11eb-846d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Власти Украины не планируют вводить санкции в отношении Белоруссии или присоединяться к другим странам для поддержки такой инициативы.

Я считаю, что нецелесообразно на данном этапе вводить Украине или присоединяться Украине к экономическим санкциям против Белоруссии, — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

При этом министр не исключил введения персональных санкций против некоторых белорусских чиновников, которые «задействованы в репрессиях против народа».

В начале августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых в очередной раз одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция и её сторонники посчитали, что выборы были сфальсифицированы, и вышли на улицы. Первые дни протестных акций сопровождались жёсткими задержаниями граждан. Протестные акции продолжаются до сих пор. Наибольшую численность собирают воскресные митинги в Минске.

Европейский союз назвал выборы недемократичными и нелегитимными, а в октябре ввёл санкции против 40 чиновников республики и силовиков, а в ноябре, а затем в декабре они были расширены. Также ограничительные меры в отношения ряда организаций и белорусских официальных лиц были введены США.

Как писал NEWS.ru, глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что власти ввели ответные санкции в ответ на третий санкционный пакет ЕС. Расширен список граждан ЕС, которым запрещён въезд в республику и Союзное государство.