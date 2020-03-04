Президент Украины Владимир Зеленский предложил новый законопроект о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию страны. Верховная рада одобрила этот документ.
В 2020 году на территории страны планируют провести украинско-американские учения «Рэпид трайдент-2020», «Си бриз-2020», «Юг-2020», «Риверайн-2020» и «Уорриор уотчер-2020». На подготовку и проведение мероприятий было выделено 63 млн 824 тысячи гривен.
Это уже не первый раз, когда Украина принимает на своей территории иностранных военных. Подобные учения в стране проводятся начиная с 2014 года.
NEWS.ru писал ранее, что минобороны Латвии сообщило о старте военных учений «Хрустальная стрела 2020». В мероприятии принимает участие более двух тысяч солдат НАТО.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен