https://static.news.ru/photo/2e8977ba-5e58-11ea-a70e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization's /flickr.com

Президент Украины Владимир Зеленский предложил новый законопроект о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию страны. Верховная рада одобрила этот документ.

В 2020 году на территории страны планируют провести украинско-американские учения «Рэпид трайдент-2020», «Си бриз-2020», «Юг-2020», «Риверайн-2020» и «Уорриор уотчер-2020». На подготовку и проведение мероприятий было выделено 63 млн 824 тысячи гривен.

Это уже не первый раз, когда Украина принимает на своей территории иностранных военных. Подобные учения в стране проводятся начиная с 2014 года.

NEWS.ru писал ранее, что минобороны Латвии сообщило о старте военных учений «Хрустальная стрела 2020». В мероприятии принимает участие более двух тысяч солдат НАТО.