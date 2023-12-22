Украина разорвала соглашение о свободной торговле с Белоруссией

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Правительство Украины в пятницу, 22 декабря, в одностороннем порядке разорвало соглашение о свободной торговле с Белоруссией, сообщает Минэкономики страны. Также Киев продлил запрет на торговлю с Москвой до 31 января 2024 года.

Кабинет министров Украины инициировал прекращение межправительственного соглашения о свободной торговле с Белоруссией и продлил запрет на торговлю с Россией. Соответствующие решения были приняты на заседании правительства 22 декабря, — говорится в сообщении.

Отмечается, что своим решением кабинет министров одобрил законопроект о прекращении соглашения между Киевом и Минском о свободной торговле между двумя странами. Другим решением кабмин продлил запрет на ввоз на Украину ряда товаров из РФ, в том числе в таможенном режиме временного ввоза.

По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, торговли между Киевом и Белоруссией с Россией не существует уже два года. Своим решением правительство привело договорно-правовую базу «в соответствие с реалиями».

Прекращение торговых отношений с Россией было юридически закреплено в апреле 2022 года. Тогда правительство Украины приняло постановление «О применении запрета на ввоз товаров из РФ».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что объемы торговли между Москвой и Минском в рублях увеличиваются. Он подчеркнул, что это способствует укреплению российской национальной валюты, а также отношений Союзного государства. По словам главы РФ, это делается без спешки, выверяется каждый шаг.